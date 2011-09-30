〔路透调查〕南非股市年底前料上涨4.4%,因美欧问题忧虑令市场谨慎

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透约翰内斯堡9月29日电---一项路透调查显示,从现在至年底,南非蓝筹股料上涨4.4%,因美国衰退及欧元区债务危机的忧虑令投资者态度谨慎.
欧元区是南非的最大贸易夥伴.对欧元区债务问题的担忧,令南非Top-40股指.JTOPI受创尤深,今年以来该指数累计下跌约5.5%,Impala Platinum(IMPJ.J)等矿业类股跌幅居前.
市场预计,未来数月所带来的宽慰很有限,针对10位交易员、分析师和基金经理的调查显示,到今年年底,上述蓝筹股指数料为28,250点.
该估值略低于去年收盘价28,639点,意味着该指数或将录得2008年以来最差的年度表现.
"欧元区债务问题若出现任何扩散,或继续令市场呈现剧烈震荡,若形势恶化,将带来较大的下行风险."
受访者的悲观情绪远超过上一季度,当时他们预计该指数年底时为31,000点.
到2012年6月底,Top-40指数料为30,000点,远低于上次调查预估的33,000点.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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