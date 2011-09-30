〔路透调查〕南非股市年底前料上涨4.4%,因美欧问题忧虑令市场谨慎

路透约翰内斯堡9月29日电---一项路透调查显示,从现在至年底,南非蓝筹股料上涨4.4%,因美国衰退及欧元区债务危机的忧虑令投资者态度谨慎.

欧元区是南非的最大贸易夥伴.对欧元区债务问题的担忧,令南非Top-40股指.JTOPI受创尤深,今年以来该指数累计下跌约5.5%,Impala Platinum(IMPJ.J)等矿业类股跌幅居前.

市场预计,未来数月所带来的宽慰很有限,针对10位交易员、分析师和基金经理的调查显示,到今年年底,上述蓝筹股指数料为28,250点.

该估值略低于去年收盘价28,639点,意味着该指数或将录得2008年以来最差的年度表现.

"欧元区债务问题若出现任何扩散,或继续令市场呈现剧烈震荡,若形势恶化,将带来较大的下行风险."

受访者的悲观情绪远超过上一季度,当时他们预计该指数年底时为31,000点.

到2012年6月底,Top-40指数料为30,000点,远低于上次调查预估的33,000点.(完)