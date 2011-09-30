〔路透调查〕俄罗斯股市今年全年或下跌,但年底时料从15个月低位回升

* RTS指数年底时将较9月所及的15个月低位回升

* 全年料将录得2008年来首次下滑

* 分析师预估点位较6月时下降22%

* 欧元区、美国和俄罗斯政治均构成拖累

路透莫斯科9月29日电---路透调查显示,俄罗斯股市到2011年年底料将收复部分近期跌幅,但由于全球金融市场震荡和国内政治因素影响,此前关于第四季录得强劲表现的希望已经消失.

这项过去一周对12名分析师进行的访查的预估中值显示,俄罗斯股市RTS指数.IRTS2011年底将来到1,725点,较9月稍早触及的15个月低位上涨逾35%.

但在发生席卷全球市场的大跌後,分析师对俄罗斯股市的平均预估点位较6月调查时下降22%.6月时受访者认为,在竞选下届总统的人选明确後,俄罗斯股市可能出现一波涨势.[ID:nCN1119816]

RTS指数8月初开始迅速下滑,当时美国主权评等被调降,且关于欧元区财政健康的忧虑令全球股市重挫.

"投资者不再关注俄罗斯正面的宏观因素或是低估值,因他们认为如果全球重新陷入衰退且油价和其它大宗商品价格崩跌,这些因素将发生变化."Troika Dialog首席策略师Chris Weafer说.

围绕下届总统人选的不确定性,上周被普京将参加明年总统大选引发的失望情绪所取代.与普京相比,现任总统梅德韦杰夫被认为更具改革意识.

俄罗斯财长库德林周一被解职,此前他与俄罗斯总统梅德韦杰夫对呛,曝露出普京重返克林姆林宫计画中的嫌隙.西方投资人将库德林视为金融稳定的保证,并称库德林去职恐将对俄罗斯经济造成严重冲击,同时也让各项改革受挫.[ID:nCT0476727]

"相对于其它新兴市场,俄罗斯股市部分由于政治环境因素而存在折价.我们认为普京若担任总统,这种情况将会持续."丹麦盛宝银行(Saxo Bank)股票策略师Peter Garnry表示.他将2011年底RTS指数预期从6月时的2,550点下调至1,300,是受访者中下调预期幅度最大的.

若最新的调查预估准确,RTS指数2011年全年将下跌45点,为2008年来首次录得全年下跌.(完)