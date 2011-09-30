〔日本股市〕早盘收高,但本季累计走势恐为逾一年来最差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月30日电---日股日经指数.N225周五早盘上涨,连续第四日走高,然本季恐将录得逾一年最差季度表现.此前德国投票批准加强欧元区援助基金,提振对欧债危机终获解决的希望,拉高日本早市.
基金经理开展粉饰账面操作,买入一些本季表现优异个股,这支撑了本周市场,但分析师称,由于周五已是第三季最後一天,季末仓位调整料使午後交易动荡.
日经指数.N225早盘收高0.3%,至8,723.12点.东证股价指数.TOPX跌0.2%至761.15点.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。