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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:48 BJT

〔日本股市〕早盘收高,但本季累计走势恐为逾一年来最差

路透东京9月30日电---日股日经指数.N225周五早盘上涨,连续第四日走高,然本季恐将录得逾一年最差季度表现.此前德国投票批准加强欧元区援助基金,提振对欧债危机终获解决的希望,拉高日本早市.

基金经理开展粉饰账面操作,买入一些本季表现优异个股,这支撑了本周市场,但分析师称,由于周五已是第三季最後一天,季末仓位调整料使午後交易动荡.

日经指数.N225早盘收高0.3%,至8,723.12点.东证股价指数.TOPX跌0.2%至761.15点.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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