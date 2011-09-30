澳大利亚央行将在中国设办事处

(本文由路透中文网编译)

路透悉尼9月30日电---澳大利亚央行周五称将在中国设立首个办事处，这进一步证明中国对澳大利亚的重要性。

澳洲央行声明称，该办事处将设在澳大利亚驻华使馆内，10月中旬起运行。

该行亚洲经济体研究部门资深经济学家罗伯茨（Ivan Roberts）将担任该办事处负责人。办事处将协助该央行追踪中国经济与金融状况，并帮助与中国政府机构和民间实体建立关系。

中国对澳大利亚的铁矿石和煤炭等大宗商品需求旺盛，已迅速成为澳洲最大出口市场。来自中国的旺盛需求，将澳洲出口物价推升至纪录高位，使得澳洲国民收入大增，为其资源项目提供了大量资金。

澳洲央行近年扩大对中国研究范围，定期发布中国经济研究报告。（完）