澳大利亚央行将在中国设办事处

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透悉尼9月30日电---澳大利亚央行周五称将在中国设立首个办事处，这进一步证明中国对澳大利亚的重要性。
澳洲央行声明称，该办事处将设在澳大利亚驻华使馆内，10月中旬起运行。
该行亚洲经济体研究部门资深经济学家罗伯茨（Ivan Roberts）将担任该办事处负责人。办事处将协助该央行追踪中国经济与金融状况，并帮助与中国政府机构和民间实体建立关系。
中国对澳大利亚的铁矿石和煤炭等大宗商品需求旺盛，已迅速成为澳洲最大出口市场。来自中国的旺盛需求，将澳洲出口物价推升至纪录高位，使得澳洲国民收入大增，为其资源项目提供了大量资金。
澳洲央行近年扩大对中国研究范围，定期发布中国经济研究报告。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。