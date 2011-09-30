〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,创新高中间价显央行升值意图依旧(更新版2)

(新增更多报价、交易员评论)

* 人民币兑美元收涨,因中间价首破6.36元至6.3549元

* 人民币兑美元9月跌0.12%,2010年6月汇改重启来累计升6.89%

* 盘中多触及6.3867元的跌停位,美元供给极度萎缩

* 强劲中间价走势显央行维持升值意图依旧

路透上海/北京9月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期收涨.尽管今日人民币中间价创下2005年7月新高,但盘中即期汇价多触及6.3867元的跌停位置,因节日备付及境内外套利引发的美元购汇需求强劲,而供给极度萎缩.

交易员并指出,从与此前主要成交区间大幅偏离,且创下新高的中间价来看,央行近期维持人民币升值意图十分明显.若中国国庆长假期间,国际美元维持强势,香港市场人民币会延续跌势,不排除节後的境内人民币盘中汇价呈现颓势.

人民币兑美元9月跌幅为0.12%,而自2010年6月重启汇改以来的累计升幅则达6.89%.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3859 6.3750 6.3867 *6.3549 6.3665 6.3983

注:*表示创2005年汇改以来新高

华南一银行分析师认为,今日中间价破位创新高,"只能说央行铁了心让升值."

华东一外资行交易员还表示,今日银行投资盘出来交易的应该比较少,盘中人民币对美元汇价从跌停打开,应该是有些银行的客户结汇进来,但总体来说,购汇是大于售汇的,才使得人民币兑美元大多处于跌停的位置.

周四已有交易员猜测央行可能已通过直接或间接方式,向市场提供美元流动性,但无法得到证实.

对于国庆後的人民币中间价,"不排除央行仍旧令人民币维持强势的可能."上海另一银行交易员还称,"国庆期间的海外市场走势也得看,但中间价情况越来越引人注意了."

上海一中资银行交易员则表示,除了长假前客户提前购汇因素外,境内与香港离岸市场套利机会亦明显增加美元需求.央行脱离市场成交水平,设定高企的中间价,或正为抑制海外这种看空人民币预期,同时也是应对美国人民币汇率施压的一种表示.

美国白宫周三表示,正在"评估"参议院有关人民币汇率的提案,此前一共和党参议员要求白宫对该提案表明立场.[ID:nCN1994081]另外,美国财政部布雷纳德将于周五抵京,下周美国参议院将就人民币汇率议案投票.

"现在海外主题是做空中国,央行也是想表决心.但是如果不拿真金白银出来,市场也不会买账的."上海一外资银行交易员表示.

东京汇市欧元周五即将录得近一年来最大月度跌幅,兑美元重又跌向八个月低点,因股市遭打压;与此同时,日本出口商抛盘推动欧元兑日圆跌向10年低位.[ID:nCN1997965]

以下为北京时间17:26,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4240/90 6.4030

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4980/80 6.4780

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水290点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3569元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)