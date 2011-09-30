〔路透调查〕日股日经指数今年可能累跌12%,录得连续第二年下滑

路透东京9月29日电---周四一项路透调查显示,日本股市今年料将挫低12%,连续第二年下跌,因中国经济大幅放缓且欧债危机日益深化.

路透过去一周走访的18位分析师的预估中值显示,日股日经指数.N2252011年结束时料为大约9,000点,全年下滑12%,而比周四收盘价8,701点高出3%.

受访者的预估介于8,000-10,300点,预估中值低于6月调查的结果,当时为预计今年温和上涨.

是次调查还预计,日经指数到2012年中将达10,000点,亦低于6月调查预估的11,500点.

对日经指数反弹或甚至表现优于其他亚洲市场的押注,今年以来已两度大幅削减,最近一次是在3月,当时强震与海啸侵袭日本东北部.

分析师对震後企业的业绩持谨慎乐观态度,部分因寄望重建工作将有益工程企业,但欧元区债务危机恶化与发达经济体衰退担忧,已导致市场复苏预期消退.

"日股後市的最大风险在于欧洲,以及欧元会否走软,其次是中国以及中国经济增长能否持续."Daiwa SB Investments的首席资产组合经理Koichi Ogawa表示.

日本出口股与金融股遭受的冲击尤其严重,索尼(6758.T)今年已暴跌50%,日产汽车(7201.T)与丰田汽车(7203.T)均下挫约20%.

日本8月出口同比增幅不及预估一半,因全球经济放缓、日圆升值与欧债危机,导致日本经济复苏益发面临疑问.

"日经指数将进一步走低,除非日本央行(BOJ)买入更多上市交易基金(ETF)."SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行表示.他指的是日本央行通过购买日经指数ETF来支撑国内股市的政策.

日圆兑欧元本周触及10年高点.日圆升值削弱了日本出口竞争力,亦侵蚀了海外基金的投资收益.(完)