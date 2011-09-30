〔澳新汇市〕两大机构下调评级令新西兰元承压,中国PMI数据扶助人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月30日电---新西兰元周五承压,因之前两大评级机构先後下调新西兰评级.该货币本月料累计重挫10%.
新西兰元兑美元NZD=D4盘旋在0.7667附近,周四曾下跌1.5%至0.7650低点,因惠誉宣布将新西兰评级下调一个级距至AA.
标普随後也下调新西兰评级,两家机构都指出外债疑虑是导致降评的原因.新西兰的负面评级展望已经维持了一段时间.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。