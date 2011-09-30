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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:59 BJT

〔澳新汇市〕两大机构下调评级令新西兰元承压,中国PMI数据扶助人气

路透惠灵顿/悉尼9月30日电---新西兰元周五承压,因之前两大评级机构先後下调新西兰评级.该货币本月料累计重挫10%.

新西兰元兑美元NZD=D4盘旋在0.7667附近,周四曾下跌1.5%至0.7650低点,因惠誉宣布将新西兰评级下调一个级距至AA.

标普随後也下调新西兰评级,两家机构都指出外债疑虑是导致降评的原因.新西兰的负面评级展望已经维持了一段时间.

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