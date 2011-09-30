〔中国新债〕浦发银行10月11日将簿记建档发行184亿元次级债,期限15年

路透上海9月30日电---上海浦东发展银行(600000.SS)周五公告称,计划于10月11日在银行间债市簿记建档发行184亿元人民币固息次级债,期限15年,第10年末附有发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债将按年付息,主承销商为中信证券(600030.SS)和国泰君安证券;经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,该期次级债信用等级为AA+.

该期债缴款日和起息日为10月13日,发行期为10月11日-10月13日.(完)

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