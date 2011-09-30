〔中国新债〕浦发银行10月11日将簿记建档发行184亿元次级债,期限15年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---上海浦东发展银行(600000.SS)周五公告称,计划于10月11日在银行间债市簿记建档发行184亿元人民币固息次级债,期限15年,第10年末附有发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债将按年付息,主承销商为中信证券(600030.SS)和国泰君安证券;经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,该期次级债信用等级为AA+.
该期债缴款日和起息日为10月13日,发行期为10月11日-10月13日.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。