〔路透调查〕英国投资者增持现金,因忧虑欧洲债务问题恶化

* 9月现金持有率从8月的5.4%升至7.8%

* 股票持有率降至50%下方

* 欧元区危机影响重大,但料不会引发系统风险

路透伦敦9月29日电---一份路透调查显示,英国投资者选择勇敢接受接近5%的通胀率,并增加了现金持有,因忧虑欧元区愈演愈烈的金融危机产生冲击效应,英国投资者纷纷趋向安全资产.

这次有15位基金经理人参与的调查显示,投资经理人9月将均衡投资组合中的现金比例上调,平均数值从8月的5.4%提升至7.8%.

与增持现金相应的是,股票从50.4%降低至48.5%,包括对冲基金和大宗商品等其他资产在内的另类资产亦从17.2%降至16.4%.

安本资产管理(ADN.L)全球策略及资产分配主管Michael Turner表示,"考虑到欧洲主权债问题的恶化以及希腊极可能违约,在过去几周内,我们对投资组合进行相对防御性调整,对风险资产减持,加码政府公债."

债券的平均配置率从此前的24.4%微升至24.7%.

"目前而言最好是保持谨慎,要比平时更多持有核心发达市场公债及现金,"London & Capital投资策略执行董事Neil Michael指出.

不过尽管投资者在分配资产组合时行为谨慎,但鲜有人预计远未解决的欧元区债务危机会演变为雷曼兄弟破产引发的那种大规模系统性风暴.

"投资者不必担心出现2008年那种银行危机,而应关心全球经济成长前景的恶化,"Kleinwort Benson投资长Jeremy Beckwith表示.(完)