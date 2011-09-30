〔日本债市〕公债价格多数下跌,因德国投票结果提振风险资产

路透东京9月30日电---日本公债价格周五多数下跌,因之前德国投票通过扩大欧元区纾困基金规模的议案,提振股价和其他风险资产,但降低了债券的避险买需.

12月10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.15点至142.33,一度曾触及9月2日以来的低点142.27.