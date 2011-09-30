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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 11:11 BJT

〔日本债市〕公债价格多数下跌,因德国投票结果提振风险资产

路透东京9月30日电---日本公债价格周五多数下跌,因之前德国投票通过扩大欧元区纾困基金规模的议案,提振股价和其他风险资产,但降低了债券的避险买需.

12月10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.15点至142.33,一度曾触及9月2日以来的低点142.27.

"收益率(殖利率)短线可能面临上行压力,因避险情绪回落,且10年期日债标售之前可能有对冲性卖盘,"一美资券商的交易员表示.

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