〔日本债市〕公债价格多数下跌,因德国投票结果提振风险资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月30日电---日本公债价格周五多数下跌,因之前德国投票通过扩大欧元区纾困基金规模的议案,提振股价和其他风险资产,但降低了债券的避险买需.
12月10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.15点至142.33,一度曾触及9月2日以来的低点142.27.
"收益率(殖利率)短线可能面临上行压力,因避险情绪回落,且10年期日债标售之前可能有对冲性卖盘,"一美资券商的交易员表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。