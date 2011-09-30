《Saft专栏》挽救经济的利率政策药方不灵了

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撰稿 Jim Saft 编译 程琳

路透阿拉巴马州9月29日电---即将卸任的堪萨斯城联邦储备银行总裁洪尼格,在某一点上与高收益债市不谋而合,那就是当前货币政策对经济毫无帮助.

自从上周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)启用"卖短债买长债"计划以来,高负债和高风险公司发行的债券就备受挫折.

对将于10月1日离职的洪尼格来说,这点应在意料之中.他在央行和银行监管官员的位子上干了很久,曾批评货币政策导致债务横生.

洪尼格在周三的告别演讲中称:"以阻止利率升到均衡水准来鼓励消费,实际上就等于是花钱找麻烦,而我们事实上已经带来了麻烦."

债务成本这剂药方已经失效,从关键市场对美联储政策动议的漠不关心,到泡沫破灭後极其黯淡的经济表现,都更加清楚地体现出这一点.

洪尼格预计,美国长期国内生产总值(GDP)将降至年均增长2.5%,低于过去400年平均3%以上的增长速度.这个差距听上去或许并不算大,但若他的预测成真,将产生深远影响.首先,一直保持低速增长,就会让低增长的源头--高负债更难以偿还.

考虑到前40年美国工人的实质薪资基本上没有变化,那麽在经济减速的环境里就更难看到薪资大幅上涨.到时候一定得有什麽举措跟上,但无论如何都不会利好风险资产;消费主导型经济遭受挫折时会向公司争蛋糕,工人也会要求获得公司利润中的更大部分,因此公司获利和估值都会受创.