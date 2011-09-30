〔中国房地产〕国务院发文重申2015年底保障房覆盖面要达到20%左右

路透北京9月30日电---中国政府网刊登国务院对保障性安居工程建设和管理的指导意见称,"十二五"(2011-2015年)末,中国保障性住房覆盖面要达到20%左右,土地出让收益用于保障性住房建设和棚户区改造的比例不低于10%.

住建部今年2月末曾提出该目标;[ID:nCN1634921]是次意见并指出,要确保用地供应,严禁改变保障性住房建设用地用途;增加政府投入,住房公积金增值收益在提取贷款风险准备金和管理费用後全部用于廉租住房和公共租赁住房建设.

"规范利用企业债券融资,地方政府融资平台公司发行企业债券,要优先满足保障性安居工程建设融资需要."意见称.

另外,要加大信贷支持,对实行公司化运作并符合信贷条件的公共租赁住房项目,银行业金融机构可以直接发放贷款.

此外,要落实税费减免政策,对廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区改造安置住房,免收城市基础设施配套费等.

中国藉由行政力量力推保障性住房建设,是房地产调控政策的重要部分.数据显示,未来五年,全国计划新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍;同时每年还将改造农村危房150万户以上.

截止2010年底,中国城镇保障性住房覆盖率已达7-8%,城镇居民人均住房面积超过30平方米,农村居民人均住房面积超过33平方米.(完)

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