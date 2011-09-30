《热点透视》意大利不听指教,欧洲央行减少购买意债规模不足为奇

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Hugo Dixon; 编译 李爽

路透伦敦9月29日电---欧洲央行把意大利总理贝鲁斯科尼像个惹祸孩子一样对待.央行现任及继任总裁特里谢和德拉吉8月时给意大利贝鲁斯科尼写过信,告诉他如何管理国内经济.其含蓄的言下之意就是欧洲央行将购买意大利债券--央行也确实这麽做了.但由于贝氏并未完全听话,所以欧洲央行减少购债规模也就不足为奇了.

自8月初以来,这封信的大致内容一直备受质疑,但具体内容将使意大利人大吃一惊.这封信列出了必需采取的举措,主要是削减支出,但没有增收要求.信件要求对就业市场和养老金制度进行改革,坚称公共部门裁员容易开展,并建议削减公共部门员工薪资,称到9月末时议会应该批准上述所有举措.

尽管收到欧洲央行的政策指教可能有些颜面无光,但究其原因,还是由于贝鲁斯科尼未能提早控制形势.债券市场正在做出惩罚.但欧洲央行必需通过购债举措来支撑市场,因为其担心危机蔓延.

问题是欧洲央行可以说教和奖赏,政策是否付诸实施还取决于意大利政界人士.虽然欧洲央行提出了撙节举措,但意大利几乎不按这封信的要求行事;9月初通过的三分之二的撙节举措都是基于增加收入,而非削减支出.许多可靠的财政和结构性改革将错过9月末的最後期限.

欧洲央行似乎在依贝氏的举动调整其购债规模.9月21日止当周,欧央行仅购买40亿欧元的意大利债券,远低于8月12日止当周220亿欧元的买债规模,意大利债券收益率从5%升至近6%.除非意大利推出第二轮改革和私有化计划,否则欧洲央行应会一直向意大利施压.(完)