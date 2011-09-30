〔东京美债〕10年期美国公债微涨,因股市下跌提振避险买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月30日电---美国10年期公债价格周五在亚洲小幅走高,受投资者轧平仓位,以及股市下跌提振债券避险买需的支撑.
一欧资券商驻东京交易员表示,一直到本周末公债都可能受到支撑.基金经理在月末寻求延长债券投资组合期限引发的买盘也可能提供支撑,该交易员补充道.
"本周末谁也不会真正做空,"他表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。