版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 11:29 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债微涨,因股市下跌提振避险买需

路透新加坡9月30日电---美国10年期公债价格周五在亚洲小幅走高,受投资者轧平仓位,以及股市下跌提振债券避险买需的支撑.

一欧资券商驻东京交易员表示,一直到本周末公债都可能受到支撑.基金经理在月末寻求延长债券投资组合期限引发的买盘也可能提供支撑,该交易员补充道.

"本周末谁也不会真正做空,"他表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐