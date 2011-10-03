〔新闻稿〕汇丰中国9月服务业PMI增速放缓至调查历史低点

(以下为汇丰发布的中国9月服务业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

经营活动平稳增长，但扩张率仍处于历史低点。

新业务增速创下3个月新高。

经营信心仍然疲弱。

9月份数据显示，中国服务业的新接业务增速创下3个月新高，经营活动的增速随之从8月份的历史低点回升。不过，业界对未来一年经营前景的信心仍下降至调查历史次低点（并列）。与此同时，业内产能仍有馀裕，积压工作量轻微下降，但企业仍继续增加人手。价格方面，平均投入成本明显上扬，但囿于竞争压力，企业难以把上涨的成本完全转移给客户。

经季节性调整後，9月份汇丰中国服务业经营活动指数从8月份的调查历史低点（50.6）回升至53.0，显示中国服务业的经营活动平稳扩张。该项指数旨在衡量受访企业经营活动的实际环比变化，自2005年11月调查开始以来，指数值一直维持在50.0以上（增长区间）。关于增长的原因，受访企业普遍表示与新业务增加有关。不过，相比历史数据，扩张率仍算疲弱。还有调查样本提到房地产调控政策抑制了经营活动的增长。

9月份，中国服务业的新接业务量连续34个月保持增长。调查显示，支撑增长的因素包括市场需求好转、新产品问世以及促销成功。本月新业务扩张率虽然创3个月新高，但仍低于长期平均值。

中国服务业产能继续保持充裕，积压工作量在9月份进一步下降，但降幅轻微。

9月份数据显示，中国服务业就业保持增长，但增幅轻微。第三季度就业指数的平均值为2009年第一季以来之最低值。

9月份，平均投入成本继续上升，升幅虽然已放缓至11个月低点，但仍属明显，且大于长期平均值。调查显示，导致投入成本上扬的主要因素是原料与燃料涨价。服务业企业也相应提高了收费价格，但幅度轻微，远低于投入成本的涨幅。

关于未来12个月的经营前景，中国服务业界表示乐观，但乐观度居调查历史次低位（并列）。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。

经营活动指数

自2005年11月本项调查开始以来，中国服务业的经营活动一直保持增长趋势，9月份也不例外。调查样本显示，经营活动的扩张主要是新业务持续增长的结果。本月扩张率虽然环比上升，但相比历史数据仍显疲弱。部分样本显示，房地产调控政策对服务业增速有所影响。

新业务指数

截至9月份，中国服务业的新接业务已连续34个月保持增长。约14%的调查样本显示新业务增加，原因普遍是市场需求改善。还有样本提到新产品问世和促销成功等因素。经季节性调整的新业务指数虽然创下3个月新高，但扩张率相比历史数据仍显疲弱。另外，第三季度指数的平均值在2008年第四季度以来为最低。

未完成业务指数

虽然新业务有实质增长，中国服务业的积压工作量在9月份仍继续减少，说明业内产能仍有馀裕。自去年5月以来，未完成业务量一直趋降。本月降幅仅算轻微，绝大多数调查样本（将近91%）显示积压工作环比持平。

就业指数

9月份，中国服务业的用工数量连续32个月保持增长。将近7%的受访企业增聘了人手，原因普遍是新接业务增加，需要相应扩充产能。不过，本月就业增速仅算轻微。报告用工数量下降的受访企业表示原因是员工辞职，另有部分原因是企业重组。

收费价格指数

第三季末，中国服务业的收费价格继续上升，主要原因是投入成本上扬。部分来自运输仓储业的调查样本显示，加价原因是燃料涨价。本月加价幅度虽然是4月份以来最大，但仍属轻微。目前，收费价格已连续21个月保持小幅上升。

投入价格指数

9月份，中国服务业的平均投入成本连续23个月上扬，将近12%的调查样本显示投入成本环比上升，仅2%的样本显示下降。涨幅虽然显着，但已回落至将近一年以来的低点。据受访企业反映，采购成本上扬是原料涨价所致。还有部分企业提到劳动力相关成本的上升。

经营预期指数

9月份，中国服务业界对未来一年的经营前景保持乐观，原因是新业务预期进一步增长，以及业务扩张计划等。不过，本月乐观度为2005年11月调查开始以来的次低值（并列）。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。(完)