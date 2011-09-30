〔中国金融〕应密切关注中国潜在系统性风险--美银美林

路透香港9月29日电---美银美林在一份报告中指出,中国面临数个系统性风险,例如房地产市场崩盘、坏账以及资本流出等.该报告导致中国的主权信用违约互换(CDS)走阔.

周四早盘,中国主权债务CDSCNGV5YUSAC=MG一度走阔10基点至180/190基点,随後收窄至176/186.

这些"潜在系统性风险应得到密切关注,"美银美林分析师David Cui在报告中指出.无法立即联系到他对此置评.

海外投资者对中国系统性问题的前景日益忧虑,而欧洲主权债危机以及美国经济疲软亦令前景黯淡,分析师称.

近期在岸及离岸市场人民币兑美元均走跌,也显示出这样的悲观情绪,他们并称.

"很显然,做空中国的力量在增加.上次他们唱空中国私企发行的证券.这次则是唱空整个中国经济,"中国光大银行经济学家盛洪清称.(完)