中国与南非达成25亿美元投资协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月29日电---正在华访问的南非副总统莫特兰蒂（Kgalema Motlanthe）周四称，中国与南非已就25亿美元的合作投资项目达成协议。

莫特兰蒂称，该协议由南非发展银行同中国国家开发银行达成，两国还签署了地质和矿产资源合作谅解备忘录。

南非每年对华出口矿产约55亿美元，该国也已逐渐成为中国对外直接投资目的地。莫特兰蒂未对投资协议透露过多细节。

莫特兰蒂在小型新闻发布会上称：“两家发展银行签署了金融合作协议，但具体投资项目有待商榷。”

莫特兰蒂称，双方合作旨在促使两国贸易额实现平衡。

他表示：“为了实现这一目标，除了出口矿产原材料，还应有更多有附加值的产品，以促进双方就业增长。”（完）