〔东京汇市〕日圆因出口商抛美元和欧元而上扬,欧元料持续走低

路透东京9月30日电---日圆周五全盘上涨,因日本出口商在上半会计年度结束前抛售欧元和美元,且欧元兑美元走软,因市场在德国投票後考量欧洲解决债务危机的後续障碍.

美元/日圆JPY=跌0.3%至76.58日圆,接近8月录得的纪录低位75.94,但仍陷于交易人士所称的最窄月度波幅,因日圆与美元在近期市场震荡中双双受到避险买盘追捧.