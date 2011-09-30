〔东京汇市〕日圆因出口商抛美元和欧元而上扬,欧元料持续走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日圆走高,因日出口商抛汇
* 欧元或录得近一年最差单月表现
* 新西兰元受累于评等下调走低
* 市场从容接受中国PMI数据,澳元持稳
路透东京9月30日电---日圆周五全盘上涨,因日本出口商在上半会计年度结束前抛售欧元和美元,且欧元兑美元走软,因市场在德国投票後考量欧洲解决债务危机的後续障碍.
美元/日圆JPY=跌0.3%至76.58日圆,接近8月录得的纪录低位75.94,但仍陷于交易人士所称的最窄月度波幅,因日圆与美元在近期市场震荡中双双受到避险买盘追捧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。