版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 12:34 BJT

〔中国公开市场〕10月央票和正回购到期量3,770亿元,环比稍增

路透上海9月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场10月央票和正回购到期量合计将达3,770亿元人民币,较9月的3,510亿元环比稍有增加.

其中,10月公开市场央票到期量为1,880亿元,正回购到期量为1,890亿元.仅国庆长假之後一周的到期量就高达2,870亿元.

10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场休市.

以下为2011年10月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

-------------------------------------------------------

2011/10/1-10/7 -- -- --

10/8-10/14 980 1,890 2,870

10/15-10/21 490 -- 490

10/22-10/28 410 -- 410

10/29-10/31 -- -- --

-------------------------------------------------------

合计 1,880 1,890 3,770

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.10月1日-7日为国庆长假,期间到期量统计到10月8日-14日当周.(完)

--整理 边竞/钟华; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐