〔中国公开市场〕10月央票和正回购到期量3,770亿元,环比稍增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场10月央票和正回购到期量合计将达3,770亿元人民币,较9月的3,510亿元环比稍有增加.
其中,10月公开市场央票到期量为1,880亿元,正回购到期量为1,890亿元.仅国庆长假之後一周的到期量就高达2,870亿元.
10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场休市.
以下为2011年10月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
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2011/10/1-10/7 -- -- --
10/8-10/14 980 1,890 2,870
10/15-10/21 490 -- 490
10/22-10/28 410 -- 410
10/29-10/31 -- -- --
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合计 1,880 1,890 3,770
注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
2.10月1日-7日为国庆长假,期间到期量统计到10月8日-14日当周.(完)
--整理 边竞/钟华; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。