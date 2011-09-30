〔中国票据市场〕转贴利率微降,长假前最後一日机构无心交投有价无市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---中国票据市场转贴利率周五微跌,不过因今天是月末最後一天,信贷规模调整基本结束,加之随後就是国庆长假,机构无心交投,市场气氛清淡.
因国庆假期,中国主要金融市场10/1-10/7休市.
华南一银行交易员称,今天是月末,"应该没什麽交易了.(此前)询价稍微跌了些,但没成交这种价格也没什麽意义."
该交易员并透露,据其了解,跨年票已有在年息12%以下报价,但买卖双方成交意愿均不强.转入10月後,银行信贷规模压力或有所减轻,转贴利率有望下行.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.3358/9.5604 11.0222/10.0982 11.6525/10.5970
上日 10.3358/9.5604 11.0222/10.0982 11.6525/10.5970
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变动 0bp/0bp 0bp/0bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价持稳**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6169%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3137/3.2497 3.4447/3.3777
上日 3.3199/3.2549 3.4405/3.3725
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。