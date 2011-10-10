《中国数据观测》9月末M2增幅料比8月微升,新增人民币贷款则略低于上月

* 公布内容: 9月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚10月15日

--调查结果:

9月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.8% 12.9%-14.3% 13.5% 19.0% 21

新增人民币贷款(亿元) 5,325 4,850-6,000 5,485 5,955 20

人民币贷款馀额同比 16.1% 14.5%-16.6% 16.4% 18.5 13

外汇储备(万亿美元) 3.30 3.200-3.350 *3.19 2.64 11

(注:* 外汇储备为2011年6月末数值)

--数据要点:

路透调查综合21家机构预测显示,中国9月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为13.8%,虽比上月有微升,但仍连续第六个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款5,325亿元,略低于上月.

分析人士称,当前的货币供应处于低位是调控紧缩效应不断累积的结果.虽然9月新增贷款或并没有低太多,但由于银行推行受托支付等规定,导致存款创造效应减弱,体现出来在M2增速处于低位.

而从今年前两季度的新增信贷情况来看,各季度前两月新增信贷均低于去年同期,而季末月份新增信贷均高于去年同期,故今年9月新增信贷大幅走低至5,000亿以下的可能性亦不大.

兴业银行首席经济学家鲁政委认为,预计货币政策在10月仍将延续"三不",即"不调基准利率、不调准备金率、总体政策取向不放松".外汇占款新增不多可能对货币供应增速形成拖累.

虽然8月外汇占款新增量意外高于预期,但9月国际金融市场动荡、市场对经济增长前景更加悲观、投资者避险情绪升温,导致新兴市场国家货币集体贬值趋势再度出现,在这种情形下,国际资本流入国内的积极性可能有所降低.

中国9月制造业PMI指数好于预期,特别是代表中小企业和外向型企业状态的汇丰PMI指数连续两个月回升,显示中国经济的整体状态无需过分担忧.然在全球经济可能陷入衰退,中国民间借贷开始崩盘的背景下,中国或将维持政策稳定,谨慎观望.

中金公司的报告就认为,基于国内外近期形势的发展,货币政策的总量调控进入观察期,此前预计的9-10月加息一次的时间窗口已经关闭.针对中小企业融资和保障房建设的定向宽松是未来几个月的政策重点,总量是否放松,何时放松则主要取决于国际经济的发展,尤其是欧洲债务危机的演变.

交通银行金融研究中心则预计9月新增贷款较8月有所回升.历史经验显示,三季度新增贷款逐月递增,今年以来的信贷投放也表明,每季度的最後一个月都会较上月增加,此外,银行在季末会加大信贷投放以提高经营业绩,且10月假期因素可能会导致部分贷款提前至9月发放.

中国国务院总理温家宝月初表示,中国政府初步遏制了物价过快上涨的势头,要求银行增加对小型企业的信贷,容忍更多小型企业的不良贷款比率.[ID:nCT0481755]

调查并显示,9月末外汇储备预计将增至3.3万亿美元.自去年中国重启二次汇改以来,人民币兑美元汇率CNY=CFXS已升值约7%,料第四季度仍将维持升势.

今年来,中国央行已三度加息,并六次上调存款准备金,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.央行2011年第三季度例会强调,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并要继续实施好稳健的货币政策.[ID:nCN1998535]

--市场影响:

通胀阴霾尚未远离,若9月M2和信贷增长数据超过预期,则当前的紧缩政策就难言放松,对市场流动性的悲观预期将打击股债市.中国股市沪综指.SSEC三季度累计下挫逾14%,单季表现为五个季度来最差.中国债市走势亦延续疲弱.

而若数据大幅逊于预估,市场则会预期实体经济已经开始收缩,未来企业业绩增速或下滑,这将令股市的估值进一步承压.

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额 外汇储备

(同比%) (10亿元人民币) (同比%) (万亿美元)

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澳新银行 14.3 600.0 ~ ~

中银国际 14.1 500.0 16.0 3.34

交银国际 14.0 580.0 16.2 ~

美银美林 14.3 550.0 16.1 ~

渤海证券 14.1 525.0 16.6 3.28

建银国际 14.0 540.0 ~ ~

建设银行 13.5 600.0 16.2 3.31

中金公司 13.6 500.0 ~ ~

大和资本市场 13.0 520.0 ~ ~

国信证券 13.5 500.0 15.9 3.20

华宝信托 14.0 550.0 16.1 3.32

IFR 14.0 ~ 16.1 3.35

ING 13.7 550.0 ~ 3.30

民生证券 13.8 550.0 14.5 ~

瑞穗证券 13.8 505.0 ~ 3.35

领先国际金融资讯 14.2 500.0 16.0 3.30

上海证券 13.6 520.0 16.2 ~

申银万国 13.8 550.0 16.0 ~

法兴银行 12.9 520.0 ~ 3.30

西南证券 13.3 485.0 ~ ~

瑞银 14.0 550.0 16.1 3.30

注: ~ 表示数据不可得.(完)