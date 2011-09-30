〔日圆汇率〕日本汇市干预基金将扩增15万亿日圆(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透东京9月30日电---日本财务大臣安住淳周五表示,政府将增加汇市干预基金15万亿(兆)日圆,以便在需要再度干预市场遏制投机资金推高日圆时有更大的操作空间.
他说,财务省在下个月编制第三笔追加预算时,将对预算使用的整体原则进行必要调整,以提高外汇干预行动的借款上限.
安住淳在参加内阁会议後对记者表示,财务省还将把要求外资汇市交易商报告成交量的规定有效时间延长至12月,称上个月出台的这一紧急举措在一定程度上是有效的.
这一原定周五到期的规定要求在日本运营的主要金融机构每日报告交易员持有的外汇仓位情况,旨在增强对市场的监督和维护市场稳定.
"我们将加强对外汇市场的监督,并将灵活地监控投机活动."安住淳表示,"我们不排除任何措施,将在必要时对汇率采取果断举措."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选