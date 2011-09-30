〔日圆汇率〕日本汇市干预基金将扩增15万亿日圆(更新版)

(新增细节)

路透东京9月30日电---日本财务大臣安住淳周五表示,政府将增加汇市干预基金15万亿(兆)日圆,以便在需要再度干预市场遏制投机资金推高日圆时有更大的操作空间.

他说,财务省在下个月编制第三笔追加预算时,将对预算使用的整体原则进行必要调整,以提高外汇干预行动的借款上限.

安住淳在参加内阁会议後对记者表示,财务省还将把要求外资汇市交易商报告成交量的规定有效时间延长至12月,称上个月出台的这一紧急举措在一定程度上是有效的.

这一原定周五到期的规定要求在日本运营的主要金融机构每日报告交易员持有的外汇仓位情况,旨在增强对市场的监督和维护市场稳定.