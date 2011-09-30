《企业看点》--9月30日财务活动报导摘要

路透9月30日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲金融评论报周五报导,据信英国-瑞士矿商Xstrata PlcXTA.L考虑在澳洲进行大规模煤炭并购.[ID:nL3E7KT410]

* 华尔街日报周四报导称,汉堡和冰淇淋连锁店Friendly's接近申请破产,可能试图拍卖出售公司.[ID:nS1E78S1YA]

* 卡塔尔1,000亿美元的主权财富基金主管对德国商报(Handelsblatt)表示,希腊债务危机是欧洲数十年以来最糟糕的一次,这一前景导致长期投资不可行.[ID:nL5E7KT1CW]

* 英国金融时报报导称,法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)和日本东京海上控股(8766.T)对荷兰国际集团ING.AS所持巴西保险商Sul America(SULA3.SA)36%的股份出价最高.该交易价值可能超过10亿美元.[ID:nL5E7KT1IG](完)