《企业看点》--9月30日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 澳洲金融评论报周五报导,据信英国-瑞士矿商Xstrata PlcXTA.L考虑在澳洲进行大规模煤炭并购.[ID:nL3E7KT410]
* 华尔街日报周四报导称,汉堡和冰淇淋连锁店Friendly's接近申请破产,可能试图拍卖出售公司.[ID:nS1E78S1YA]
* 卡塔尔1,000亿美元的主权财富基金主管对德国商报(Handelsblatt)表示,希腊债务危机是欧洲数十年以来最糟糕的一次,这一前景导致长期投资不可行.[ID:nL5E7KT1CW]
* 英国金融时报报导称,法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)和日本东京海上控股(8766.T)对荷兰国际集团ING.AS所持巴西保险商Sul America(SULA3.SA)36%的股份出价最高.该交易价值可能超过10亿美元.[ID:nL5E7KT1IG](完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。