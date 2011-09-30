《外汇动态》韩国当局的干预将令美元兑韩元处在1,200下方--高盛

0522GMT--高盛预计,韩国当局抛售美元的干预举措,预计会令美元兑韩元KRW=KFTC继续处在1,200韩元下方.其并表示,韩元走势将比2008年底时稳定许多.

高盛称,针对短期债务的储备资金已加强,且债券投资者群体更趋稳定,这亦将扶助美元兑韩元企稳.其估计,截至今年8月外资所持韩债中,43%是由主权投资者持有,2008年8月时为29%.比重上升是得益于新兴市场主权买家,或中国、新加坡、泰国、哈萨克斯坦与马来西亚的准主权基金.

"虽不排除干预若十分有限,美元兑韩元可能大涨,但更可能的情况是韩元在当局有力干预下保持稳定."高盛的报告称.

据交易商称,今年9月末,韩国外汇当局被发现在抛售美元兑韩元,以捍卫1,200水准.

美元兑韩元目前报1,176.9,上涨0.3%.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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