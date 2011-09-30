〔国际油市〕布兰特原油升破104美元,但仍恐创15个月最大季度跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月30日电---布兰特原油期货周五略微升破每桶104美元,但本季仍恐将录得15个月来最大季度跌幅,因市场担忧全球经济放缓削弱能源需求.
美国最近一周初请失业金人数减少,且德国议会批准对欧元区援助基金扩权,这部分缓解了对发达经济体的忧虑.但亚洲股市继续下行,恐录得2008年10月以来最差表现,因忧心欧债危机拖累全球.
截至0513GMT,布兰特11月原油期货LCOc1涨0.42美元或0.4%,报每桶104.37美元.本月料将下跌9.4%,创下2010年5月以来最大跌幅,本季或跌7.4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。