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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 13:52 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破104美元,但仍恐创15个月最大季度跌幅

路透新加坡9月30日电---布兰特原油期货周五略微升破每桶104美元,但本季仍恐将录得15个月来最大季度跌幅,因市场担忧全球经济放缓削弱能源需求.

美国最近一周初请失业金人数减少,且德国议会批准对欧元区援助基金扩权,这部分缓解了对发达经济体的忧虑.但亚洲股市继续下行,恐录得2008年10月以来最差表现,因忧心欧债危机拖累全球.

截至0513GMT,布兰特11月原油期货LCOc1涨0.42美元或0.4%,报每桶104.37美元.本月料将下跌9.4%,创下2010年5月以来最大跌幅,本季或跌7.4%.

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