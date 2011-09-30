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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 14:10 BJT

〔表格〕德国8月实质零售销售初值较上月减少2.9%,跌幅大于市场预估

路透9月30日电---德国联邦统计局周五公布,8月实质零售销售初值较上月减少2.9%,较上年同期增加2.2%.

路透调查受访分析师的预估区间中点为按月下降0.5%和按年下降0.6%.

以下为数据细节(%):

零售销售 11年8月 11年7月 10年8月

月变动率(实质) -2.9 +0.3 -0.6

年变动率(实质) +2.2 -1.8 +3.0

月变动率(名义) -3.0 持平 -0.9

年变动率(名义) +3.6 -0.7 +3.9

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 田建华

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