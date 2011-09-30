〔韩国汇市〕韩元兑美元9月贬值9.5%,创金融危机以来单月跌幅纪录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月30日电---韩国韩元兑美元KRW=9月跌幅为逾两年半以来单月最大纪录,共贬值9.5%.
韩元兑美元KRW=KFTC本地市场周五收报1,178.1,周四收在1,173.5,韩国公布工业生产数据逊于预期,凸显全球需求趋弱.
韩元9月跌幅为2009年2月大贬10%以来的最大单月百分比跌幅.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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