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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 14:22 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元9月贬值9.5%,创金融危机以来单月跌幅纪录

路透首尔9月30日电---韩国韩元兑美元KRW=9月跌幅为逾两年半以来单月最大纪录,共贬值9.5%.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场周五收报1,178.1,周四收在1,173.5,韩国公布工业生产数据逊于预期,凸显全球需求趋弱.

韩元9月跌幅为2009年2月大贬10%以来的最大单月百分比跌幅.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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