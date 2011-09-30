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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 14:12 BJT

〔东京汇市〕欧元或录得近一年来最大月度跌幅,受日本出口商抛盘影响

* 日圆走高,日本出口商抛汇打压欧元

* 新西兰元受累于评等下调走低

* 市场从容接受中国PMI数据

路透东京9月30日电---欧元周五即将录得近一年来最大月度跌幅,兑美元重又跌向八个月低点,因股市遭打压;与此同时,日本出口商抛盘推动欧元兑日圆跌向10年低位.

欧元回吐在德国批准增扩欧元区援助基金後录得的温和涨幅,因日本出口商在上半财年结束前结汇,大量抛出欧元.

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