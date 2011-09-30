〔东京汇市〕欧元或录得近一年来最大月度跌幅,受日本出口商抛盘影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日圆走高,日本出口商抛汇打压欧元
* 新西兰元受累于评等下调走低
* 市场从容接受中国PMI数据
路透东京9月30日电---欧元周五即将录得近一年来最大月度跌幅,兑美元重又跌向八个月低点,因股市遭打压;与此同时,日本出口商抛盘推动欧元兑日圆跌向10年低位.
欧元回吐在德国批准增扩欧元区援助基金後录得的温和涨幅,因日本出口商在上半财年结束前结汇,大量抛出欧元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。