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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 17:39 BJT

〔表格〕瑞士9月KOF领先指标降至1.21,预估为1.35

路透苏黎世9月30日电---瑞士智库KOF周五公布,9月KOF领先指标降为1.21,路透调查预估为1.35,8月修正後1.61.

主要数据:(括号内数据为前值)

2011年9月 2011年8月 2010年9月

1.21 1.61 (1.61) 2.22

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 程琳; 审校 沈以文

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