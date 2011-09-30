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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 14:41 BJT

〔欧洲金融〕德国经济部长罗斯勒称下议院无意借助杠杆增强EFSF

路透柏林9月30日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周五称,德国下议院似乎不愿借助杠杆力量来增强欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金.此前下议院通过了赋予该救援基金新的权力.

他对ARD电台说道:"德国下议院有最终发言权...我没看到下议院愿意改变上限,或通过例如杠杆等其他方式来增加债务."(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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