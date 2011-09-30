〔欧洲金融〕德国经济部长罗斯勒称下议院无意借助杠杆增强EFSF

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月30日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周五称,德国下议院似乎不愿借助杠杆力量来增强欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金.此前下议院通过了赋予该救援基金新的权力.
他对ARD电台说道:"德国下议院有最终发言权...我没看到下议院愿意改变上限,或通过例如杠杆等其他方式来增加债务."(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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