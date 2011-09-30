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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 14:16 BJT

〔韩国股市〕交投振荡收盘近持平,科技股下跌抵消欧美利好消息提振

路透首尔9月30日电---韩国股市周五交投振荡之後,收盘近持平.欧洲和美国传来的利好消息提振市场人气,但LG显示器(034220.KS)和海力士半导体(000660.KS)等科技类股的下跌限制大盘涨幅.

韩国综合股价指数.KS11收涨0.02%,报1,769.65点.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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