〔日本股市〕日经指数收盘持平,本季表现为逾一年来最差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月30日电---日本股市日经指数周五终止三连涨,收市持平,因养老基金买盘消退,以及亚洲其他股市疲弱挫伤股市买兴.本季日本股市录得逾一年来最差季度表现.
日经指数.N225收报8,700.29点,本月第三次止步于25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX收跌0.2%,报761.17点.本季度累计下挫10.4%.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。