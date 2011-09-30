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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数收盘持平,本季表现为逾一年来最差

路透东京9月30日电---日本股市日经指数周五终止三连涨,收市持平,因养老基金买盘消退,以及亚洲其他股市疲弱挫伤股市买兴.本季日本股市录得逾一年来最差季度表现.

日经指数.N225收报8,700.29点,本月第三次止步于25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX收跌0.2%,报761.17点.本季度累计下挫10.4%.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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