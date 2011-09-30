〔中国股市〕沪综指收创近两年半低位,本季表现为五个季度来最差

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月30日电---中国股市沪综指周五震荡走低,收创近两年半来低位,国庆长假前最後一日市场交投清淡,成交额大幅萎缩,分析师称大趋势尚未转好,仍偏谨慎,但10月或现跌深後的阶段性反弹.
沪综指.SSEC收报2,359.220点,跌6.123点,或0.26%,前一低点为2009年4月8日的2,347.39点.今日A股成交额萎缩至460亿元,创15个月新低.
沪市本周累计跌3.04%,为连续第五周下跌;第三季累计下挫14.59%,单季表现为五个季度来最差.
"国庆期间若欧洲出台明确的救助计划,或国内针对未来经济增长前景出台政策性利好,那麽将令市场恐慌情绪得以缓解,节後短期来看,市场或迎来小幅反弹."山西证券分析师杜亮表示.
兴业证券一位策略研究员亦表示,10月股市可能出现跌深之後的修复,这种修复一是因为海外形势或有改善,二是国内资金面相对今年最後两个月会宽松一些.
杜亮并称,目前股指的支撑点位在2,300点,但支持力度很弱,而节後较强的支撑点位将为2,200点.
中国沪深两市将因国庆假期于明日开始休市,10月10日开市.
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,590.8点,跌0.48%,成交量为186,661手.(完)
--发稿 宿泱韫/尹媛婷; 审校 丁淑琴
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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