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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 14:51 BJT

〔欧元债市〕德债期货开高,因投资者在季度末调整仓位

路透伦敦9月30日电---继此前连续五个交易日下滑之後,德国公债期货周五早盘走高,因投资者在月末及季度末最後一日调整仓位,欧洲股市料将开跌.

德债跟随海外市场美债交易走势,德债期货FGBLc1开高44个跳动点,报135.69.

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