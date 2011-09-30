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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 15:10 BJT

〔法国经济〕法国第二季公共债务水平增至相当于GDP的86.2%

路透巴黎9月30日电---法国国家统计局周五公布,法国第二季公共债务增长464亿欧元,达16,930亿欧元,相当于国内生产总值(GDP)的86.2%.

该数值高于法国政府设定的今年目标上限85.5%,该政府为达到马斯垂特条约要求而努力控制债务水平.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

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