〔新闻稿〕中国9月官方制造业PMI回升至51.2%,经济趋稳态势增强--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的9月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年9月份中国物流与采购联合会(CFLP)发布中国制造业PMI为51.2%

2011年9月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，环比回升0.3个百分点。该指数最近两月连续回升，显示出经济发展回稳态势进一步增强。

从各分项指数来看，购进价格指数、供应商配送时间指数下降，其馀各指数均有所回升，但大多回升幅度较小，只有新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数回升幅度稍大，超过1个百分点。本月购进价格指数为56.6%，比上月回落0.6个百分点。

本月20个行业中，烟草制品业、医药制造业、交通运输设备制造业等9个行业达到50%以上；有色金属冶炼及压延加工业位于50%；黑色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、造纸印刷及文教体育用品制造业等10个行业低于50%。从产品类型看，中间品、生活消费品类企业高于50%；原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%。

针对9月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“ 9月份PMI指数继续小幅回升，预示经济增速下行态势趋稳的可能性进一步加大。从三大需求的增长速度看，总体还是趋降态势，特别是出口增速回落可能性较大。7、8月份工业增长率持续回落。综合各方面因素，未来经济增速继续下行的可能性仍然较大。当前中小企业发展面临较大困难，9月份购进价格指数有所下降，预示企业成本压力可能有所减轻，但对中小企业的政策支持力度还需尽快增强。”

新订单指数略有回升。本月新订单指数为51.3%，比上月回升0.2个百分点。20个行业中，烟草制品业、医药制造业、交通运输设备制造业等8个行业高于50%；化学原料及化学制品制造业、金属制品业、造纸印刷及文教体育用品制造业等12个行业低于50%。从产品类型来看，中间品和生活消费品类企业高于50%；原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%。

生产指数继续小幅回升。本月生产指数为52.7%，比上月回升0.4个百分点。20个行业中，烟草制品业、交通运输设备制造业、农副食品加工及食品制造业等11个行业高于50%；造纸印刷及文教体育用品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业等9个行业低于50%。分产品类型来看，原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%；中间品和生活消费品类企业高于50%。

新出口订单指数有所上升，但仍处偏低水平。本月新出口订单指数为50.9%，比上月回升2.6个百分点。20个行业中，烟草制品业、饮料制造业、木材加工及家具制造业等10个行业高于50%；石油加工及炼焦业、金属制品业、专用设备制造业等10个行业低于50%。从产品类型来看，原材料与能源、中间品类企业低于50%；生活消费品和生产用制成品类企业高于50%。

产成品库存指数有所回升。本月产成品库存指数为49.9%，比上月回升1个百分点。分行业来看，20个行业中，烟草制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等9个行业高于50%；医药制造业、金属制品业位于50%；通信设备计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、纺织业等9个行业低于50%。

购进价格指数小幅回落。本月购进价格指数为56.6%，比上月回落0.6个百分点。分行业来看，20个行业中，只有石油加工及炼焦业低于50%，其馀19个行业均高于50%，其中医药制造业、饮料制造业、木材加工及家具制造业等6个行业达到60%以上。分产品类型来看，原材料与能源、中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均高于50%，其中原材料与能源类企业最高，接近60%。(完)