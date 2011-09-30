〔路透专访〕日本三菱UFJ金融预期中国商业银行业务下半年增长20%

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透上海9月30日电---日本三菱UFJ金融集团(8306.T)中国区总裁Eichi Yoshikawa表示,预计下半年该行的中国商业银行业务将继续增长20%左右.
Yoshikawa对路透表示,该行上半年的净商业获利增长约20%,预计下半年将保持这种增速.
以资产规模计,三菱UFJ金融集团在日本银行业排在首位.Yoshikawa称,该行目前依赖海外业务来抵消国内经济疲势,中国是重点关注的市场.
该集团的中国商业银行部门去年成为首家在中国内地发行人民币计价债券的外资银行,且今年3月完成首批银行与客户间的人民币/外币互换.
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老