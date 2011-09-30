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公司新闻(中文) | 2011年 9月 30日 星期五 15:36 BJT

〔路透专访〕日本三菱UFJ金融预期中国商业银行业务下半年增长20%

路透上海9月30日电---日本三菱UFJ金融集团(8306.T)中国区总裁Eichi Yoshikawa表示,预计下半年该行的中国商业银行业务将继续增长20%左右.

Yoshikawa对路透表示,该行上半年的净商业获利增长约20%,预计下半年将保持这种增速.

以资产规模计,三菱UFJ金融集团在日本银行业排在首位.Yoshikawa称,该行目前依赖海外业务来抵消国内经济疲势,中国是重点关注的市场.

该集团的中国商业银行部门去年成为首家在中国内地发行人民币计价债券的外资银行,且今年3月完成首批银行与客户间的人民币/外币互换.

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