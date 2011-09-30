〔基金观点〕日本国际投信主权债基金拟进一步减持意大利债券

路透东京9月30日电---日本国际投信投资顾问公司的基金经理Masataka Horii表示,公司希望在270亿美元的债券基金中进一步减持意大利债券,因对欧元区债务危机的担忧深化.

国际投信已经削减欧元计价债券的总体敞口,因欧债危机严重程度超过想像,迫使该公司从6月中起开始削减敞口.

"我们原想增持欧元计价债券.对经济的看法倒不一定很糟,但债务问题方面存在太多不确定性."Horii周五接受路透专访时表示.他负责监管公司的全球主权开放式基金(Global Sovereign Open fund,Glosov).

"我们担心,欧元区债务问题会影响到欧洲金融机构."其表示.

国际投信的全球主权基金可能会从目前水平进一步削减欧债配置,同时计划更多转投澳元与日圆债券.

截至9月21日,该基金的欧元计价债券配比降至32.3%,此前曾在6月达到约37%的峰值.4月时该比重为31.8%.

Horii称,国际投信可能会进一步抛售意大利债券,过去三个月间已将意债配比减半.截至9月21日,意大利债券占比大降至7.1%,6月时为近14%.不过,相比花旗集团全球政府债券指数(WGBI)中6.6%的指标比重,国际投信对于意大利债券仍属超配.

Horii表示,可能会将意债比重降至接近或甚至低于指标水平.

该基金自2009年12月售出所持希腊债券以来,手中已没有任何希腊债券敞口.

国际投信的Glosov基金是日本最大的共同基金,截至周四所管理资产额为2.09万亿日圆.(完)