〔基金观点〕日本国际投信主权债基金拟进一步减持意大利债券

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---日本国际投信投资顾问公司的基金经理Masataka Horii表示,公司希望在270亿美元的债券基金中进一步减持意大利债券,因对欧元区债务危机的担忧深化.
国际投信已经削减欧元计价债券的总体敞口,因欧债危机严重程度超过想像,迫使该公司从6月中起开始削减敞口.
"我们原想增持欧元计价债券.对经济的看法倒不一定很糟,但债务问题方面存在太多不确定性."Horii周五接受路透专访时表示.他负责监管公司的全球主权开放式基金(Global Sovereign Open fund,Glosov).
"我们担心,欧元区债务问题会影响到欧洲金融机构."其表示.
国际投信的全球主权基金可能会从目前水平进一步削减欧债配置,同时计划更多转投澳元与日圆债券.
截至9月21日,该基金的欧元计价债券配比降至32.3%,此前曾在6月达到约37%的峰值.4月时该比重为31.8%.
Horii称,国际投信可能会进一步抛售意大利债券,过去三个月间已将意债配比减半.截至9月21日,意大利债券占比大降至7.1%,6月时为近14%.不过,相比花旗集团全球政府债券指数(WGBI)中6.6%的指标比重,国际投信对于意大利债券仍属超配.
Horii表示,可能会将意债比重降至接近或甚至低于指标水平.
该基金自2009年12月售出所持希腊债券以来,手中已没有任何希腊债券敞口.
国际投信的Glosov基金是日本最大的共同基金,截至周四所管理资产额为2.09万亿日圆.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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