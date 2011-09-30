〔日本股市〕日经指数收于平盘,但本季表现是逾一年来最差(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数本季写下逾一年来最差表现
* 消费金融类股大涨,受三井住友银行出价收购Promise消息提振
* 日经指数再次跌破25日移动均线水准
路透东京9月30日电---日本股市日经指数周五终止前三个交易日的涨势,收于平盘,本季表现为逾一年来最差.退休基金买盘消退,其他亚洲股市下跌,也压制人气.
不过,消费金融类股在热络交投中大涨,因有消息称三井住友金融集团(8316.T)将出价收购Promise8574.T.两公司已于盘後证实这项消息.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。