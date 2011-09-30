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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 15:30 BJT

〔日本股市〕日经指数收于平盘,但本季表现是逾一年来最差(更新版)

(新增细节)

* 日经指数本季写下逾一年来最差表现

* 消费金融类股大涨,受三井住友银行出价收购Promise消息提振

* 日经指数再次跌破25日移动均线水准

路透东京9月30日电---日本股市日经指数周五终止前三个交易日的涨势,收于平盘,本季表现为逾一年来最差.退休基金买盘消退,其他亚洲股市下跌,也压制人气.

不过,消费金融类股在热络交投中大涨,因有消息称三井住友金融集团(8316.T)将出价收购Promise8574.T.两公司已于盘後证实这项消息.

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