《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月30日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC

欧元/美元:欧元继续在1.3670上方找到少量空间,需要看到其升越1.3700,才会预示上探1.3780水平.另一方面,欧元/美元需要跌破1.3500水平,才会再度跌向1.3400下方的本周低位.欧元/美元仍倾向于跌向1.3000,但考虑到近期跌势凌厉,预料首先将出现一段盘整期.欧元/美元只有收市跌破1.3400,才会跌向1.3050,为同一走势的61.8%回档位.

美元/日圆:美元/日圆依然在76.00附近的支撑位上方反弹.倘若美元/日圆升至77.20之上,则有望进一步冲高.如果跌破重要低位水平76.00/30,则可能进一步跌向74.50.

欧元/英镑:昨天欧元/英镑再度未能持守在0.8720水平上方,令近期低位0.8650附近的宽泛交易区间保持完好.倘若有效突破0.8720,则会遭遇自0.9085高位拉出的趋势线阻力位,目前在0.8785.倘若跌破该阻力位,欧元/英镑仍会进一步走低.如果跌破0.8720,下一个目标位仍可能是近期区间低位0.8535.

纽约 当日 今年来 2010年

0809GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3514 1.3591 -0.57 +1.02 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.71 76.82 -0.14 -5.47 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.65 104.35 -0.67 -4.56 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9017 0.8972 +0.50 -3.41 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5571 1.5625 -0.35 -0.18 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0443 1.0355 +0.85 +4.78 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9736 0.9779 -0.44 -4.58 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7629 0.7702 -0.95 -2.08 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 74.670 75.040 -0.49 -10.11 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.530 59.070 -0.91 -7.46 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.45 119.93 -0.40 -5.69 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2751 1.2689 +0.49 -2.79 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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