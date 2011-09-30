《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月30日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们不排除升破1.3690并涨向1.3795/1.3800阻力区域的可能,之後将跌向1月低位1.2860.

欧元/日圆:可能进一步升向105.50日圆,甚至9月中旬所及高位107.00,之後将走低,跌向周一所及低点101.95.

美元/日圆:最後应会跌破8月中旬低位75.95日圆,并下看试探性下滑通道下轨水准,本周该下轨切入位在73.05日圆.

英镑/美元:可能升破周四所及高位1.5715美元,并涨向1.5780/1.5820的阻力区域,之後将尝试反转走跌.

美元/加元:始于0.9410加元,涨向2010年5月以来最高位1.0855的涨势应会扩大,首先将先後上看1.0510和1.057加元.(完)

--编译 白云;审校 田建华

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