〔中国债市〕人民币利率互换随海外市场走低,基本面不支持节後或反弹

路透上海9月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周五走低,离岸市场利率互换(NDIRS)报价持续下滑,境内报价被动跟跌,但目前国内基本面并不支持连续大跌走势,国庆长假後IRS或现反弹.

"今天被砸得很低,跟着海外(NDIRS)在走,现在海外五年的报价太低了,有点离谱."上海一中资银行交易员称.

人民币海外无本金交割市场利率互换报价CNYNDIRS=TRHK今日继续大跌,其中,基于七天期回购的五年期利率报价CNYNDIRS5Y=TRHK下跌逾15个基点(bp)至3.25%/3.35%.

前述交易员指出,银行间市场七天回购利率近日连续回升,IRS却不升反降,这一走势有点离谱,尽管对欧美经济的忧虑仍笼罩市场,但目前IRS的表现仍有反应过度之嫌,一旦外围局势稳定,利率互换报价随时可能出现反弹.

银行间市场周五隔夜回购加权平均利率大幅上扬约100个基点(bp).受国庆长假影响,隔夜回购利率接近七天期品种.同时,开盘利率高企,亦对市场价格形成指引.多空交织,後市表现仍有待观察. [CN/CN]

10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场均将休市.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.9117/ 4.0283 3.6986/ 3.7879 3.5671/ 3.6614 3.5500/ 3.6457 3.5133/ 3.7917

周四 3.9283/ 4.0450 3.7971/ 3.8793 3.6143/ 3.6986 3.6000/ 3.6914 3.5567/ 3.8333

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变动 -0.0166/-0.0167 -0.0985/-0.0914 -0.0472/-0.0372 -0.0500/-0.0457 -0.0434/-0.0416

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)