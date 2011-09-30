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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 15:51 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超305亿韩元,为连续第四日买超

路透首尔9月30日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超305亿韩元,为连续第四日买超,期间累计买超规模为5,257亿韩元(4.479亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月30日 30.5 -25.4 -4.2

9月29日 3.9 -53.6 49.4

9月28日 322.3 69.6 -55.3

9月27日 169.0 23.8 -322.2

9月26日 -258.2 384.0 -435.5

9月23日 -667.7 -231.6 907.1

9月22日 -301.1 37.2 762.5

9月21日 272.6 53.6 -324.0

9月20日 -176.1 203.5 -273.9

9月19日 5.0 150.6 40.3

9月16日 87.9 607.9 -1,103.5

9月15日 -185.4 127.1 4.2

9月14日 -687.3 78.1 452.7

9月 9日 -113.2 42.4 145.7

9月 8日 -2.0 536.8 -499.9

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本月以来 -209.9 248.1 -30.2 --------------------------------------------------

今年以来 -409.2 2,892.0 -2.236.6 -------------------------------------------------- (完)

--编译 李婷仪;审校

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