梅德韦杰夫称俄选举结果取决于人民

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透莫斯科9月30日电（记者：Steve Gutterman）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周五接受电视采访时称，俄罗斯选民将决定谁来领导国家。
梅德韦杰夫此番表态，看来是为了平息许多俄罗斯民众对梅普换位计划的不安。许多民众认为，十多年来普京和他领导的统一俄罗斯党主导政治体制，人民没有发言权。
梅德韦杰夫说：“决定要由人民作出，这不是空洞的语言，事实绝对是这样。”
“任何政治人物以及他代表的政治力量，都可能在选举中落败。谁也没把握会怎样。”
梅德韦杰夫和普京上周言论显示，普京明年将竞选总统，一旦其当选，梅德韦杰夫将出任总理。
此前，外界一直不确定二人中究竟谁将参选总统。
而梅普二人表示，多年前他们已就该计划达成了共识。
梅德韦杰夫说：“人民才有最终决定权，决定是否投票给某个人或某个政治力量。这就是民主。”
民调显示当前普京支持率徘徊在六年低位左右，但其支持率仍足以让多数西方政客羡慕不已。
基于普京的声望、对国家媒体的控制以及在全国的政治影响力，他几乎肯定能胜选。而俄罗斯规定总统最多连任两届，意味着他的总统任期可能持续至2024年。（完）
--编译 侯雪苹;审校 朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。