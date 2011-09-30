梅德韦杰夫称俄选举结果取决于人民

(本文由路透中文网编译并提供)

路透莫斯科9月30日电（记者：Steve Gutterman）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周五接受电视采访时称，俄罗斯选民将决定谁来领导国家。

梅德韦杰夫此番表态，看来是为了平息许多俄罗斯民众对梅普换位计划的不安。许多民众认为，十多年来普京和他领导的统一俄罗斯党主导政治体制，人民没有发言权。

梅德韦杰夫说：“决定要由人民作出，这不是空洞的语言，事实绝对是这样。”

“任何政治人物以及他代表的政治力量，都可能在选举中落败。谁也没把握会怎样。”

梅德韦杰夫和普京上周言论显示，普京明年将竞选总统，一旦其当选，梅德韦杰夫将出任总理。

此前，外界一直不确定二人中究竟谁将参选总统。

而梅普二人表示，多年前他们已就该计划达成了共识。

梅德韦杰夫说：“人民才有最终决定权，决定是否投票给某个人或某个政治力量。这就是民主。”

民调显示当前普京支持率徘徊在六年低位左右，但其支持率仍足以让多数西方政客羡慕不已。

基于普京的声望、对国家媒体的控制以及在全国的政治影响力，他几乎肯定能胜选。而俄罗斯规定总统最多连任两届，意味着他的总统任期可能持续至2024年。（完）