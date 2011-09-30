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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 17:13 BJT

〔表格〕欧元区8月失业率为10.0%,7月修正後为10.0%--欧盟统计局

路透9月30日电---欧盟统计局周五公布,欧元区8月失业率为10.0%,7月修正後为10.0%

失业率(%) 8月 7月 6月 2010年8月

欧元区 10.0 10.0 10.0 10.0

欧盟27国 9.5 9.5 9.5 9.6 (完)

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--编译 李婷仪;审校

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