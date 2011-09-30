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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 16:07 BJT

〔金属期市〕伦铜上涨,沪铜受长假前空头回补推升

路透上海9月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微涨0.3%,受亚洲尾盘沪铜上涨的提振.中国七天国庆长假在即,空头回补提振沪铜上涨.

不过伦铜与沪铜仍料将录得三年来最大月度跌幅,由于担忧全球经济放缓会影响需求,过去几个交易日期铜遭遇抛售.

0702GMT,LME三个月期铜CMCU3涨至每吨7,254美元,不过本月已经下跌近四分之一,为自2008年金融危机以来最大月度跌幅.

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