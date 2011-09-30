〔金属期市〕伦铜上涨,沪铜受长假前空头回补推升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微涨0.3%,受亚洲尾盘沪铜上涨的提振.中国七天国庆长假在即,空头回补提振沪铜上涨.
不过伦铜与沪铜仍料将录得三年来最大月度跌幅,由于担忧全球经济放缓会影响需求,过去几个交易日期铜遭遇抛售.
0702GMT,LME三个月期铜CMCU3涨至每吨7,254美元,不过本月已经下跌近四分之一,为自2008年金融危机以来最大月度跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。