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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 16:10 BJT

〔标题新闻〕意大利8月经季节调整的失业率从7月的8.0%降至7.9%,市场预期为8.0%--ISTAT

注:ISTAT,意大利国家统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I100V]

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