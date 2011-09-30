〔中国债市〕交易所信用债收益率继续上涨,因经济忧虑及融资环境恶化

路透上海9月30日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周继续上涨.经济增速下滑和融资环境的恶化,降低了市场的风险偏好,特别是一些低评级的城投债和地产债,更成为投资者手中的"烫手山芋".

交易员并指出,在避险情绪支撑下,交易所国债收益率倒是小幅下行,与银行间债市利率产品方向保持一致.此外,市场上关于高评级可转债可参与质押式回购的消息,令大盘转债魅力平添,价格周五小涨.

华中一券商交易员说,市场对城投债和中小地产债的违约风险还是有些顾虑,即使收益率很高,也不愿意冒这麽大的风险去拿.

他说,"如果经济显着恶化,这些信用债肯定还会被抛弃,百分之十几的收益率虽然很高了,但未必到头".

中国证券报周五报导称,上海证券交易所拟将信用评级较高的可转债作为回购交易的质押券,即可转债可参与质押式回购交易.市场人士认为,该举措将显着提高可转债市场的流动性,有利其持续发展.[ID:nCN1997221]

对此北京另一位券商交易员表示,该措施可以增加可转债市场的流动性,但对其估值影响不会很大,而且之前市场上对此已经有所传言.大盘转债今天涨的比较好,差不多已经反应了这一利好.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

========================================================================

上证企业债指数.SSECBI 144.0557 -0.3057 144.5006 143.2417

上证公司债指数.SSEEBI 127.8841 -0.2519 128.3353 127.0162

上证分离债指数.SSEDCBI 126.9582 +0.3448 126.8679 126.2637

上证国债指数.SSEBI 129.7735 +0.1951 129.7784 129.5673

------------------------------------------------------------------------

深证企债指数.SZCBI 123.2810 -0.4910 123.8320 122.4450

========================================================================(完)