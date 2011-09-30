〔全球金融〕第三季投行费用收入近腰斩,主要受证券承销收入骤减拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月30日电---第三季全球的投行业务费用收入降至逾两年来最低,资本市场委托发行业务骤减,致使竞争十分惨烈.
据汤森路透/Freeman Consulting估算,第三季投行费用收入总计132亿美元,较第二季减少43%,当时经济不确定性还未损及信心.
资本市场承销业务较前季大减54%,给投行费用收入造成关键打击.这类业务包括像首次公开发行(IPO)等股票发行,以及公司债等发债业务.
今年以来,资本市场业务在576亿美元的全球费用收入中占比44%,联合贷款与并购业务分别占16%与39%.
今年迄今,投行业务收入排名第一的是摩根大通(JPM.N),净收入41亿美元,其全球债券承销业务亦排首位,但在股权资本市场排名下滑.
投行业务收入排行榜较上年变动不大,除了第四与第五的位置在摩根士丹利与高盛(GS.N)之间轮换,且富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)进入排行榜前10.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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