〔全球金融〕第三季投行费用收入近腰斩,主要受证券承销收入骤减拖累

路透伦敦9月30日电---第三季全球的投行业务费用收入降至逾两年来最低,资本市场委托发行业务骤减,致使竞争十分惨烈.

据汤森路透/Freeman Consulting估算,第三季投行费用收入总计132亿美元,较第二季减少43%,当时经济不确定性还未损及信心.

资本市场承销业务较前季大减54%,给投行费用收入造成关键打击.这类业务包括像首次公开发行(IPO)等股票发行,以及公司债等发债业务.

今年以来,资本市场业务在576亿美元的全球费用收入中占比44%,联合贷款与并购业务分别占16%与39%.

今年迄今,投行业务收入排名第一的是摩根大通(JPM.N),净收入41亿美元,其全球债券承销业务亦排首位,但在股权资本市场排名下滑.

投行业务收入排行榜较上年变动不大,除了第四与第五的位置在摩根士丹利与高盛(GS.N)之间轮换,且富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)进入排行榜前10.(完)