(重发)《中国金属焦点》明年基本金属需求料增速放缓,信贷环境是关键

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* 预计明年铜需求增长5-7%

* 铝需求或以个位数增长,锌需求料增长8-9%

* 受电池厂家关闭牵连,预计铅可能表现最差

路透香港9月30日电---即便中国政府在明年第一季後开始放宽货币政策,2012年中国基本金属消费增长率仍可能进一步下滑.

发达国家潜在的债务危机,以及中国政府信贷紧缩是可能压低中国需求增速的两大因素.中国是许多基本金属的全球最大消费国和生产国.

不过因中国在高价期间消耗掉库存,精炼铜进口在锐减之後可能增加.年内迄今精炼铜进口一直在减少.

中国国家物资储备局或利用价格下跌的机会来补充库存,目标是在2015年前持有200万吨库存.业内消息人士估计,储备局当前持有100-130万吨.

华泰长城期货首席研究员景川称,若今年需求增长率是6-7%,则2012年增长率可能降至5%左右.其指的是对六大基本金属的消费.

他表示,欧债危机已经引发对全球经济明年放缓的担忧.这样的忧虑可能压缩中国民间投资,并因此冲击国内需求,而外部经济放缓会冲击中国金属出口.

一大型炼铜厂高层表示,"我们对明年不是很乐观,中小型铜加工厂需求不振,且信贷很紧."

北京安泰科信息开发有限公司的铜分析师杨长华称,2012年中国铜消费或增加至780-790万吨,今年预计消费738万吨,电力行业需求料将保持旺盛.

其预测到,明年增长6-7%,今年是增长8.5%.

其称,即便货币政策依然收紧,中国明年建设和更新电网的需求依旧.

一大型铜管厂家销售经理称,公司仅在预期市场前景稳定之时,才会补充库存.

不过行业消息人士表示,国家物资储备局将在价格处于低位时补充库存.

华泰长城期货的景川称,预计国储局将在6,000美元左右进口铜.一名业内消息人士也给出6,000美元的价位,称这是2010年末的目标价位.2009年10月以来,铜价尚未触碰该水准.

周四伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,048美元,尽管仍远高于该价位,但本月跌幅已近四分之一.

**精炼铅**

明年表现最差的可能是精炼铅,因为今年中国关闭了上千家铅酸电池厂.

中国开始打击造成铅污染的企业,导火索是浙江的一家铅酸电池厂被确定为当地铅中毒的污染源.

截至7月底,583家铅酸电池生产企业、加工厂和回收利用厂被淘汰,另有1,015家工厂也被暂时关闭.

铅酸电池生产约占全国精炼铅消费量的70%,铅酸电池生产减少,使今年下半年电池价格受到支撑,并刺激大的电池厂商扩大生产.不过整体生产仍低于去年.

一大型铅冶炼厂的销售经理称,由于担心环境污染,许多被关闭的中小型电池厂商明年也不会被允许重启,这会减少对铅的需求.

"明年铅需求增长的可能性很低.尽管大电池厂扩大生产,但不能完全弥补较小规模厂商损失的产能,"该销售经理表示.

**铝镍锌锡**

行业消息人士说,原铝需求今年料成长约12-13%至1,800万-1,900万吨,但明年的需求百分比增幅可能会跌至个位数.

"中国的需求就摆在那儿,不会消失.问题是终端使用者有没有钱来买铝,"贵州省一位精炼铝厂的经理说.

镍方面,安泰科分析师范润泽说,由于不锈钢产量增幅下降,2012年镍需求料将由今年估计最高20%的增幅放缓.不锈钢生产商是中国用镍大户.

他认为今年的镍需求落在58万-60万吨之间,不锈钢产出为1,400万吨,去年是1,100万-1,200万吨.

安泰科分析师Ran Jun认为,明年的锡需求增幅会低于5%.今年锡消费料成长2.5-3%至约15.5万吨.

上海有色网(SMM)的锌分析师雷晓丽说,2012年精炼锌的消耗量可能会增加8-9%至540万吨,今年预估上升5-6%.

她说电力短缺以及对锌合金厂的环保检查更加严格,已经令今年的锌需求下降,这些情况明年会有改善.

雷晓丽说,中国建造保障房政策也可能提振镀锌钢的需求.(完)